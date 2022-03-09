Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon - Son Dakika
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Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon

09.03.2022 11:32
Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon

Türkiye'de çoğu farkında bile olmasa da her 7 kişiden 1'inin böbrek hastası olduğu ifade edilirken, böbrek hastalıklarının artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Nefroloji Uzmanı Dr.

Türkiye'de çoğu farkında bile olmasa da her 7 kişiden 1'inin böbrek hastası olduğu ifade edilirken, böbrek hastalıklarının artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, Türkiye'de her 3 böbrek hastasından 1'nin şeker, 1'inin de yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi. Yıldız, "Şeker ve tansiyon hastalığı böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden birisi. Bu nedenle bu kişilerin düzenli aralıklarla böbreklerinde bir sorun olup olmadığına baktırması hayati önem taşıyor" dedi.

Hastalara kronik böbrek hastalığı teşhisinin, çoğu zaman belirgin bulguları olmadığı için tesadüfen veya başka sebeplerle doktora gittiklerinde konulduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, "Bu hastalar bazen doktora çeşitli belirti ve yakınmalarla başvurulabilir. Bunlardan başlıcaları; vücutta şişlik, tansiyon yüksekliği, idrar miktarında azalma veya artma, gece idrara çıkma, sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma, idrardan kan gelmesi, idrarda renk değişikliği, bel, yan ve kasık ağrılarıdır" dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Tansiyon ölçümü, iyi bir öykü ve fizik muayene, tam idrar tetkiki ve kan biyokimyasıyla kronik böbrek hastalığının anlaşılabildiğini, erken teşhis ve tedaviyle birlikte gerekli önlemler alındığı takdirde kronik böbrek hastalığının ilerlemesinin durdurulabileceğini belirten Uzm. Dr. Yıldız, "Kronik böbrek hastalığı takip ve tedavi edilmediği takdirde son dönem böbrek yetmezliği kaçınılmazdır, hastalar hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine ihtiyaç duyarlar" şeklinde konuştu.

ŞEKER VE TANSİYON SEBEP, BÖBREK HASTALIĞI SONUÇ

Ülkemizde ve birçok ülkede kronik böbrek yetmezliğinin en sık görülen iki nedeninin şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Yıldız, "Toplumda tansiyon ve şeker hastalığı çok yaygın dolayısıyla böbrek hastalıkları da çok yaygın. Örneğin; kardiyoloji hastalarının çoğunda böbrek hastalığı da vardır. Bu iki hastalığı olan kişilerin böbrekleriyle ilgili mutlaka tetkik yaptırması gerekir. Eğer erken evrede yakalanmazsa, hastalar diyalize girmek ya da böbrek nakli olmak zorunda kalabiliyor. Türkiye'de her 3 böbrek hastasından 1'i şeker, 1'i tansiyon hastası. Bu demektir ki, her 3 böbrek hastasından 2'sinde tansiyon ve şeker hastalığı var" dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, kişilerin böbrek sağlığını korumaları için dikkat etmeleri gerekenleri sıralayarak, "Yeterli miktarda sıvı alınmalı, alınan sıvı miktarı sıcak ve kuru günlerde artırılmalıdır. Böbreklere zararlı yan etkileri olan ilaç ve kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır. Mesanede idrar bekletilmemeli ve sık aralıklarla idrara çıkılmalıdır. Ailede böbrek hastalığı öyküsü olanlar hekime başvurmalıdır. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite (şişmanlık) ve aşırı beslenmeden kaçınılmalıdır. Günlük tuz tüketimi kısıtlanmalıdır ve tütün ürünleri kullanılmamalıdır" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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