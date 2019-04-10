Son Dakika Haberleri: Böbreklerinden Çıkan 500 Taş Doktoru Bile Şaşırttı

Böbreklerinden Çıkan 500 Taş Doktoru Bile Şaşırttı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Cahit Erol'un (64) iki böbreğinde taş olduğu tespit edildi.

Böbreklerinden Çıkan 500 Taş Doktoru Bile Şaşırttı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Cahit Erol'un (64) iki böbreğinde taş olduğu tespit edildi. Erol'un böbreklerinden 500 böbrek taşı çıkarıldı.

Ezine İlçesi'nde memur Cahit Erol, 10 yıldır yaşadığı bel ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz Salı günü Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan kontrol ve muayene sonrası iki böbreğinde yüzlerce taş olduğu tespit edildi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş, Cahit Erol'u acilen ameliyata aldı. Geçen Perşembe günü Ezine Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyon sonucu Cahit Erol'un iki böbreğinde çıkan 500 taş doktoru bile şaşkına çevirdi. Tek tek alınan taşların ardından sağlığına kavuşan Cahit Erol, geçen Pazartesi günü taburcu oldu.

Sağlığına kavuşan Cahit Erol, doktoru Muhammed Maşuk Okumuş'a teşekkür ederken, "Yaklaşık 8 ay önce idrarımdan kan gelmişti. Hemen hastaneye geldim. Böbreklerim iflas etme noktasına gelmiş. Acilen beni ameliyata aldılar. Başarılı bir operasyonla sağlığıma kavuştum" dedi.

BÖBREKLERDE GEYİK BOYNUZU ŞEKLİNDE TAŞ

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş da hastasının durumu ile ilgili açıklama yaparak "Hastamızın, her iki böbreğinde geyik boynuzu şeklinde taşlar vardı. Bu rahatsızlıkla bize başvurdu. İdrar kanaması ve bel ağrısı vardı. Kapalı ameliyat yöntemiyle iki böbrekte bulunan geyik boynuzu şeklinde taşlar alındı. Hasta ameliyatın ikinci gününde taburcu oldu" diye konuştu.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
Ezine, Çanakkale, Cahit Erol, Güncel
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