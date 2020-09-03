Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Boca Juniors, 18 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Virüs testi pozitif çıkan futbolcuların 8'inin asemptomatik, 6'sının hafif geçiren şu an asemptomatik, 4'ünün ise virüsü hafif bir şekilde geçirdiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEYDİ...

Trabzonspor'un gündemindeki Ivan Marcone'in ise daha önce 2 kez teste girip pozitif sonuç aldığı ve üçüncü teste gireceği kaydedildi.

Arjantin ekibi, 18 Eylül'de Libertad takımı ile maça çıkacaktı...