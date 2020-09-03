Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif!

Boca Juniors Kulübü, 18 futbolcuda korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcuda korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi. İzolasyon sürecini tamamlayan futbolcuların daha sonra tekrar teste tabi tutulup iyileşme durumlarına göre antrenmanlarda yer alacağı bildirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:48 - Kaynak: İHA
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