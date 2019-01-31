Son Dakika Haberleri: Bocce 3. Lig Müsabakaları Mersin'de Yapıldı

Bocce 3. Lig Müsabakaları Mersin'de Yapıldı

1 saat önce

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bocce 3. Lig müsabakaları 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapıldı.

Bocce 3. Lig Müsabakaları Mersin'de Yapıldı, System.String[]
Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bocce 3. Lig müsabakaları 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapıldı. 24 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ilk 6'ya giren takımlar 2. lige yükseldi.

Mersin Toroslar Bocce Tesisinde düzenlenen ve üç gün süren müsabakalara 24 takımdan 130 sporcu katıldı. Müsabakalarda, takımlar arasında Raffa müsabakaları 5 tur oynanırken, Volo ve Petank ise 2 tur üzerinden oynandı. İkinci lige yükselmek için mücadele eden takımların çekişmeli geçen müsabakalarının ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar ikinci ligde mücadele etme hakkı elde ettiler.

Müsabakalarda şampiyonluğu Mersin Alsancak Spor Kulübü göğüslerken, Mersin Yıldırımlar Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Spor Kulübü üçüncü oldu. İlk 6'ya girerek ikinci lige yükselme başarısı gösteren diğer takımlardan Aydın Büyükşehir Belediyespor dördüncü, Bingöl Ay Spor Kulübü Derneği beşinci ve Mersin Toroslar Halkkent Spor altıncı oldu.

3. Lig müsabakaları sonunda ilk altıya girerek önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde eden 4 Mersin takımı, özellikle Akdeniz Oyunlarından sonra Mersin Bocce branşında kısa sürede milli takımlara önemli sporcular, 1. ve 2. Lig gibi önemli liglere takımlar kazandırarak büyük bir başarı grafiği çizdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Spor
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