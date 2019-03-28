Son Dakika Haberleri: Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

40 dakika önce

Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te başladı.

Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı, System.String[]
Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te başladı.

Zeytçioğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illerinin katılımıyla başladı.

Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk kez Analig müsabakalarına ev sahipliğini yaptığını ifade ederek, "Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illeri katılıyor. Bu iller içerisinde yapılacak müsabakalarda gruplarından çıkan takımlar, yarı finallere Adıyaman'a gidecekler. Adıyaman'da ilk 3'e girecek takımlar, Türkiye finallerine katılacaklardır" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı'nın kısa konuşmasıyla müsabakalar başladı. Bocce İl Temsilcisi Mehmet Akdağ ile Zeytçioğlu Orta Okul Müdürü Gönül Çelen'da sporculara eşlik etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Spor
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