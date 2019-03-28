Son Dakika Haberleri: Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

1 saat önce

- Bocce Analig Bölge müsabakaları başladıKİLİS - Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te başladı.

- Bocce Analig Bölge müsabakaları başladı

KİLİS - Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te başladı.
Zeytçioğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illerinin katılımıyla başladı.
Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk kez Analig müsabakalarına ev sahipliğini yaptığını ifade ederek, "Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illeri katılıyor. Bu iller içerisinde yapılacak müsabakalarda gruplarından çıkan takımlar, yarı finallere Adıyaman'a gidecekler. Adıyaman'da ilk 3'e girecek takımlar, Türkiye finallerine katılacaklardır" dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı'nın kısa konuşmasıyla müsabakalar başladı. Bocce İl Temsilcisi Mehmet Akdağ ile Zeytçioğlu Orta Okul Müdürü Gönül Çelen'da sporculara eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]