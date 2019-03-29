Son Dakika Haberleri: Bocce Analig Bölge Müsabakaları Sona Erdi

Bocce Analig Bölge Müsabakaları Sona Erdi

4 dakika önce

Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te tamamlandı.

Bocce Analig Bölge Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te tamamlandı.

Zeytçioğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda kızlarda, birinci Siirt, ikinci Kilis, üçüncü Adıyaman, dördüncü Diyarbakır, Erkeklerde birinci Siirt, ikinci Adıyaman, üçüncü Kilis, dördüncü ise Mardin oldu. Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk kez Analig müsabakalarına ev sahipliğini gurununu yaşadıklarını ifade ederek, "Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illeri gelen sporculara, antrenörlerine,,öğretmenlerini, hakemlere teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Spor
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