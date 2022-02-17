Üye Girişi
BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU - Son Dakika

BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

17.02.2022 10:25

BURDUR Okul Sporları Bocce Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakasında dereceye giren takımlar 23-24 Mart'ta Manisa'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

BURDUR Okul Sporları Bocce Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakasında dereceye giren takımlar 23-24 Mart'ta Manisa'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya kızlarda 9 erkeklerde ise 6 takım katıldı. Turnuva kızlarda Karamanlı Aandolu Lisesi birinci, USO Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü ve Bucak İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü ve Bucak İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Turnuvada ilk sırayı alan takımlar 23-24 Mart'ta Manisa'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecekler.

BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU
BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU
BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Manisa, Burdur, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:21 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı
10:15 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan müjde! Kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıyacak
10:07 İddia: Gülben Ergen'in yeni sevgilisi ünlü bir avukat!
09:27 Ehliyet sınavında çekilen kopya pes dedirtti! Maske ile düzenek kurmuşlar
09:35 Kamyon öğrenci servisine çarptı! Verilmiş sadakaları varmış
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: BOCCE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement