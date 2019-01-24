Son Dakika Haberleri: Bocce ile Hayatları Değişiyor

Bocce ile Hayatları Değişiyor

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yalova İl Müdürlüğü'nün başlattığı değişen hayatlar adı altındaki sportif faaliyetler kapsamında şehirde kalan huzurevi sakinleriyle birlikte şimdilerde ise şehit yakınları ve gazilerle de bocce sporuyla tanıştı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yalova İl Müdürlüğü'nün başlattığı değişen hayatlar adı altındaki sportif faaliyetler kapsamında şehirde kalan huzurevi sakinleriyle birlikte şimdilerde ise şehit yakınları ve gazilerle de bocce sporuyla tanıştı.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde bulunan bocce sahasında çalışmalarını sürdüren şehit yakınları ve gazilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yalova İl Müdürü Faruk Uysal da destek verdi. Spor ile iç içe olan birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Müdür Uysal, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yalova İl Müdürlüğümüzün sportif faaliyetlerinden bocce ile tanışan ilk huzurevi sakinlerimiz olmuştur. Yaşlılarımızın sağlıklarını korumaları ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için farklı spor faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri olan Bocce yaşlılar için en uygun sporlardan bir tanesidir. Aynı zamanda sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bu etkinlik sayesinde yaşlılarımız hem spor yapıyorlar hem de yaşlanma sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri sağlanmaktadır. Daha sonra çocuklarımızın içinde sportif ve kültürel faaliyetler kapsamında başlatılan "Ekranla Değil Akranla Büyüsünler Çocuklar" projesi ile yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmeleri hedeflenmiştir. Şimdilerde ise faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik ve bocce ile değişen hayatlara şehit yakınları ve gaziler takımımız ile start verdik. İlk antrenmanlarını takip ettik" şeklinde konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yalova, Spor
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