Bocce ve Dart Aday Hakem Kursları Tamamlandı
1 saat önce
Kilis'te, Bocce ve dart aday hakem kursları tamamlandı.
Kilis
'te, Bocce ve dart aday hakem kursları tamamlandı.
Zeytçioğlu ilkokulunda Bocce ve dart aday hakem kurslarına yoğun katılım oldu.Bocce hakemliğinde 41 kişi, dart hakemliğinde 26 kişinin katılımı ile eğitimler tamamlandı. Bocce ve Dart İl Temsilcisi Mehmet Akdağ
, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Gönül Çelen
ile Gençlik Spor ve İl Müdürü Remzi Atkaltı'ya verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, "Amacımız Bocce ve dart branşlarının gelişmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:59 Kaynak: İHA
Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı
Fenerbahçeli Reyes: Buraya Gelerek Hata Yaptım, Ayrılıyorum
Sampdorialı Futbolcu Bereszynski, Beşiktaş'ın Instagram Hesabını Takibe Aldı
Beşiktaş, Arda Turan'ın Transferi İçin Başakşehir'le Görüşüyor