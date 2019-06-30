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Bocceciler Kahramankazan'da buluştu

1 saat önce

Türkiye'de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Bocce Şampiyonası düzenlenen törenle başladı.

Bocceciler Kahramankazan'da buluştu, System.String[]
Türkiye'de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Bocce Şampiyonası düzenlenen törenle başladı. Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Kahramankazan'da buluştururken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sporcularla bocce oynadı.

Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası'nın açılış törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ile ilçe protokolünün yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katıldı.

Başkan Oğuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçelerinin Türkiye'de bocce sporunun merkezi konumunda olduğunu belirterek, Kahramankazan'ın bu sporda tüm dünya tarafından tanınan bir şehir olduğunu söyledi. Kahramankazan'ın bir spor kenti olduğunu ifade eden Oğuz, "55 bine yakın nüfusumuz olmasına karşın, belediyemiz spor kulübünde bin 500'e yakın lisanslı, 5 bine yakın da aktif sporcumuz bulunuyor. Bocce sporunun ise Türkiye'deki merkeziyiz. Türk Milli Bocce Takımı'nın da Kahramankazan Belediyespor olarak bel kemiğini oluşturuyoruz" dedi.

Başkan Oğuz, Türkiye'nin farklı illerinden şampiyona için gelen tüm sporcu ve takımları ilçelerinde ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, kendilerine başarılar diledi.

Serhat Oğuz, konuşmaların ardından sporcular ile bir süre bocce oynadı. Başkan Oğuz ve sporcular daha sonra aile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Serhat Oğuz, Türkiye, Kahramankazan, Spor
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