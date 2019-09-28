Son Dakika Haberleri: Boccede bronz madalya
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Boccede bronz madalya

13 dakika önce

İtalya'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Can Yakın, bronz madalya kazandı.

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İtalya'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Can Yakın, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, 5 dakika koşarak oynanan basamak oyununun eleme turlarında başarılı bir performans ortaya Mehmet Can Yakın, çeyrek finalde Hırvat Marin Cubela ile eşleşti.

Milli sporcu, çeyrek finalde kendine ait Türkiye rekoru olan 44 sayıyı yakalayarak 42 sayıda kalan rakibini eledi. Yarı finalde ev sahibi İtalyan Matteo Mana ile karşılaşan Mehmet Can, rakibine 45-39 yenilerek bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü rakipler arasında madalya kazandığımız için mutluyuz. Burada 5 kategoride çeyrek finale ulaşsak da bir madalya kazanmayı başardık. Ancak genel skorlara bakılınca başarımız ve yükselen grafiğimiz ortada. Büyük Kadınlar ve Erkekler Dünya Kupaları da kasım ayında Mersin'de yapılacak. İnşallah ülkemizde çok daha başarılı neticeler elde edeceğiz. Özellikle kadınlarda tek hedefimiz şampiyonluk. Geçen yıl Çin'de kazandığımız tarihi başarıyı tekrarlamak arzusundayız."

Mehmet Can, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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