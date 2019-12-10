Boccenin başarılı ismi Fatma, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Antalya'da, boccenin raffa branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fatma Özdemir, 2020 yılında düzenlenecek Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.



Aşçı baba ve ev hanımı annesiyle Kemer ilçesine taşınarak evinin yakınındaki oyun parkına oynamaya başlayan Fatma Özdemir, parkın yakınındaki bocce sahasının antrenörü Erdal Buyruk'un dikkatini çekti.



Henüz 11 yaşındayken bocceye başlayan Özdemir, bir yıllık çalışmanın ardından katıldığı yarışmalarda derece elde edememese de yılmadan çalışmaya devam etti.



Sonraki yıllarda azmiyle Türkiye şampiyonlukları kazanarak milli takıma seçilme başarısı gösteren 18 yaşındaki genç sporcu, bugüne kadar gençlerde ve büyüklerde Avrupa Şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmeyi başardı.



Hedefini yükselten Fatma, önümüzdeki yıl yapılacak Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



"Bundan sonra daha çok çalışacağız"

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Fatma Özdemir, AA muhabirine, antrenörünün yetenekli bulması ve oyunu sevmesi nedeniyle bu spora başladığını söyledi.

İlk bir sene yoğun şekilde sadece antrenman yaptığını vurgulayan Fatma, antrenörünün "Maçlara gittiğinde zaten derece alacaksın." diyerek kendisini hemen müsabakalara götürmediğini dile getirdi.



Olumsuzluklara rağmen hiç yılmadan çalıştığını anlatan Fatma Özdemir, şöyle konuştu:

'Bu kadar yaklaştıysam biraz daha emek lazım' dedim. Biraz daha çalıştım. Antrenman saatini yükselttim. Daha sonraki senede Türkiye şampiyonu olduk. Milli takım seçmelerinde de gençlerde ikinci olarak milli takıma girdim. İlk kez girdiğim milli takımda gençlerde, Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra büyükler kategorisine geçmek istedim. Bocce yarışlarında büyükler, gençlere göre daha zor. Daha tecrübeli insanlar var. Bocce camiasının önde gelen oyuncuları yer alıyor. Rakibim Akdeniz Oyunları şampiyonuydu. Karşımdakini yenmem gerekiyordu. Herkes 'Sen daha küçüksün, yenemezsin' diyordu. Milli takım seçmesinde karşımdakini yenerek, milli takıma girmiştim. Büyük kadınlarda, takım Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Bu sene gençlerde Avrupa ikinciliği nasip oldu. Tabii ki birincilik isterdik ama yetmedi. Bundan sonra daha çok çalışacağız."

Artık gözünü dünya şampiyonasına çevirdiğini aktaran Fatma, "Dünya şampiyonası elemeleri için durmaksızın çalışıyorum. İnşallah hedefim dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Antrenör Erdal Buyruk: "Her başarısı bizim için onur kaynağı"

Antrenör Erdal Buyruk ise babasının keşfettiği şimdi de kendisinin antrenörlüğünü yaptığı Fatma Özdemir'in karakterli bir sporcu olduğunu belirtti.



Milli sporcunun disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını vurgulayan Buyruk, "Fatma şu anda en yüksek kapasiteye ulaşan gencimiz. Avrupa'da derecesi var. Dünya şampiyonluğu için mücadele ediyoruz. Fatma'nın her başarısı bizim için bir onur kaynağı." diye konuştu.