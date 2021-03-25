Boccenin beşiğinde dostluk turnuvası - Son Dakika

Türkiye'de bocce sporunun beşiği olan Kahramankazan'da bocce turnuvası düzenlendi. Maske ve mesafe kurallarına rahatlıkla uyulabilen bocce turnuvasında 48 sporcu ter dökerken, kazanan dostluk oldu.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle bocce turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin ilk bocce tesisi olan Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva 2 gün sürdü. 48 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular maçlara, ateş ölçümü yapılıp, dezenfekte ünitesinden geçtikten sonra başladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Bocce geleneksel sporumuz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte, Türkiye'nin ilk bocce tesisinde amacı dostluk olan bu anlamlı turnuvanın düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Boccenin artık Kahramankazan'ın geleneksel sporu haline geldiğini ifade eden Oğuz, ilçelerinde 400 lisanslı sporcuların bulunduğunu kaydetti. Bu sporculardan bir kısmının milli sporcu olduğunu anlatan Oğuz, milli sporculardan önemli kısmının beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı yakaladığını belirtti. Oğuz, turnuvada mücadele eden tüm sporculara teşekkür ederek, dereceye girenleri kutladı.

Maske ve mesafeye uyumlu

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü ise bocce sporunun yaygınlaştırması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkartılması amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Özcü, bocce sporunda maske ve mesafe kurallarının rahatça uygulanabildiğini belirtti. - ANKARA