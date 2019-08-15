Son Dakika Haberleri: Boccia antrenmanları devam ediyor
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Boccia antrenmanları devam ediyor

40 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boccia İl Temsilciliği tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yaz okulu sportif faaliyetleri hızla sürüyor.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Boccia İl Temsilciliği tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yaz okulu sportif faaliyetleri hızla sürüyor.

Bu kapsamda Bedensel Engelliler Boccia antrenmanları Taha Akgül Spor Salonunda antrenör Şefika Şeker Kaygusuz yönetiminde devam ediyor.

Ümit ve genç sporcuların katıldığı antrenmanda, sporcuların performansları antrenör Kaygusuz'dan tam not aldı.

Boccia antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ise, antrenmanlar hakkında bilgi vererek, aralıksız çalıştıklarını söyledi. Kaygusuz, "Boccia antrenmanlarımız yoğun tempoda sürüyor. Sporcuları iyi bir şekilde müsabakalara hazırlıyoruz. Şuanda yaz okulumuz var. Eylül'e kadar yaz okulumuz sürecek. Ardından da sezon açılacak ve şampiyonlara gideceğiz. Sporcuların performansları beni umutlandırıyor. İnşallah yeni sezonda Sivas'a birçok derece kazandıracağız" ifadesini kullandı. - SİVAS
Taha Akgül, Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
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