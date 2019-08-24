Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı'nın Avrupa umudu

Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı, İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Milli takımın resmi sponsoru SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl İtalya'da düzenlenen Boccia Bölgesel Açık Turnuvası'nda tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada dereceye girme başarısı gösteren milli takımın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan toplamak üzere İspanya'da rakipleriyle karşılaşacağı belirtildi.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 25-31 Ağustos'ta gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonası için İzmir'deki kamp sürecini tamamlayan milli sporcuların madalya hedefiyle İspanya'ya gideceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olarak yıllardır eğitimden çevreye spordan sanata birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda ağır bedensel engelli bireylerin toplumda sosyal hayata entegre olması adına da çalışma yaptıklarına işaret eden Mammadov, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırarak onların ve ailelerinin hayata bakışlarını ve beklentilerini değiştiren Boccia, bir spordan çok daha ötesi. Boccia oynayan sporcularımız 'Sosyal hayatta ben de varım' diyebiliyor, bu sayede evlerinden çıkıp antrenmanlara katılarak takım arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorlar. Petkim desteğiyle çıktıkları ilk turnuvada ülkemize bronz madalya ile dönen sporcularımızın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmesi en büyük hedefimiz ve dileğimiz. Milli sporcularımızın bu başarıya ulaşabilmeleri için onların yanlarında olmaya devam edeceğiz."