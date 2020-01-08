Böcek, Alanya'da iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Böcek, Alanya'da iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ve Gazipaşa'nın ardından şiddetli yağışın vurduğu Alanya'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Böcek, Alanya'da iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ve Gazipaşa'nın ardından şiddetli yağışın vurduğu Alanya'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Alanya'nın dere taşması sonucu su baskınları yaşanan Demirtaş Mahallesi'nde DSİ yetkilileri ve belediye bürokratları ile incelemelerde bulunan Başkan Muhittin Böcek, iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Böcek, meydana gelen zararı yerinde gördü. Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlarla işbirliği içinde zararın telafisi ve bir daha yaşanmaması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.


Esnaf ziyaretinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile de bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yücel'den oluşan zararla ilgili bilgiler alan Böcek, "Allah bir daha afet göstermesin. Zararın telafisi için tüm kuruluşlarla birlikte üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Derelerin ıslahı konusunda DSİ ile işbirliği içinde çalışma yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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