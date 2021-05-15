Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 21:40
Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan böceklerin insanları sokmalarıyla oluşan birçok rahatsızlıktan biride böcek alerjisi olmaktadır.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan böceklerin insanları sokmalarıyla oluşan birçok rahatsızlıktan biride böcek alerjisi olmaktadır. Böcek alerjisi böceğin zehir oranına göre değişiklik gösterdiği gibi kişinin alerjik bünyesiyle de alakalı bir durum olmaktadır.

Böcek Alerjisi Nedir?

Böcek alerjisi etrafta var olan herhangi bir böcek ile temas halinde olmak böcek tarafından sokulmak veya böceğin sadece varlığı dahi böcek alerjisine neden olmaktadır. Böcek alerjisi ateş ve kızarıklık ile baş gösterdiği bazı rahatsızlıkları da tetikleyerek kişiyi hayati tehlikeye sokabilmektedir. Böcek alerjisi böcek sokmalarında ortaya çıkan hızlı şekilde gelişen belirtilerin kişi için tehlike arz etmesidir.

Böcek Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Böcek alerjisi böcek ısırmalarından da kaynaklandığı gibi böceğin yaşama alanlarındaki varlığından da oluşabilmektedir. Böcek sokmalarında insanın ısırılan bölgede kızarıklık ve şişkinlik oluşması daha sonra kaşıntı oluşması normal bir durumdur. Bu tür böcek sokmalarında kişi kısa zamanda iyileşebilmektedir.

???????Böcek alerjisinde ise böceğin özelliğine göre astım rahatsızlığını tetikleyerek kişinin solunum yolları rahatsızlıkları olmasına neden olmaktadır. Bazı böcek alerjileri de kişinin kronik veya normal rahatsızlığını tetikleyerek hayatını tehdit edebilmektedir. Böcek alerjisinin hayatı tehlike oluşturmasına anafilaksi denilmektedir.

Böcek Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Böcek Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Böcek alerjisi oluştuğunda kişide var olan belirtiler alerji yada normal semptom olup olmadığını belirlemektedir. Kişide böcek veya haşere tarafından ısırılan bölgede kızarıklık ve şişlik oluşabilmektedir. Bu normal bir durum olmaktadır. Böcek alerjisinde ise ağızda veya dilde şişlik, deri döküntüsü, kızarıklık, nefes darlığı, nefes alma bozuklukları, ani bayılma, kusma, şişlik, baş dönmesi gibi belirtiler böcek sokmasının hemen ardından gözlenebilmektedir. Böcek alerjisinde en önemli hayati tehlikeye neden olan durum hastanın nefes almasını tıkayan şişlik veya solunum engelleri olmaktadır.

Böcek Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Böcek alerjisi olan kişilerde birçok belirti aniden gözlenebilmektedir. Özellikle solunum engelleri ile karşılaşıldığında oksijen maskesi kullara nefes alınması sağlanmaktadır. Doktora yönlendirilerek en kısa zamanda tedavi başlatılmalıdır. Böcek alerjisi olan kişiler çevrede daha dikkatli dolaşmalı böcekleri çekecek koku ve renklerden uzak kalmalıdır.

Dışarıda piknik veya bahçeler de gıda tüketmemeye etrafta uçan böcekler var ise onların dikkatlerini çekecek hareketler yapmadan daha yavaş hareketler etmeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Böcek alerjisi olan kişiler böceklerin yuva ve bulunduğu alanlardan uzak kalmalıdır. Böcek ısırıklarını önlemek için ilaçlar ve uzaklaştırıcılar kullanmak faydalı olmaktadır.

Böcek alerjisi olan kişiler için en kesin çözüm ise böcek alerjisi olup olmadıklarını öğrenerek buna uygun ilaçlar kullanarak alerji belirtilerini yok etmeleridir. Böcek alerjisinde test yapılarak hangi maddelerden kaynaklandığı belirlenmektedir.

Böcek Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgiler

Böcek alerjisi tedavisinde hasta aniden belirtiler göstermeye başladığında en kısa zamanda sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Hastanın nefes alması sağlanarak oksijen veya diğer yollarla solunumu sağlanmalıdır. Hastanın kan basıncı düzenlenmelidir. Hasta en hızlı şekilde tedavi edilerek alerjiye neden olan böcek sokması için testleri yapılarak gerekli ilaçlar sağlanmalıdır.

Böcek alerjisi oluşan kişiler için uygulanan alerji testlerinden sonra alerji engelleme ilaçları ve iğneleri bulundurulmalıdır. Böcek alerjisinde en kısa çözüm böceklerden mümkün olduğunca uzak kalmak ve alerji testi ile belirlenen ilaçları kullanarak sağlığı tehlike altına atan belirtileri ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Astım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor, Türk Telekom'da Galatasaray geriden gelip öne geçti! Canlı anlatım Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor, Türk Telekom'da Galatasaray geriden gelip öne geçti! Canlı anlatım Kayseri'de mağlup durumda olan Kanarya penaltı kaçırdı! Canlı anlatım Kayseri'de mağlup durumda olan Kanarya penaltı kaçırdı! Canlı anlatım Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi         
21:47
Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi         
21:31
Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor         
20:50
Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
19:56
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Ghezzal'ın penaltısıyla öne geçti! Canlı anlatım Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Ghezzal'ın penaltısıyla öne geçti! Canlı anlatım         
19:17
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı         
15:53
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 22:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement