Son Dakika Haberleri: Böcek: "Beş Yıldır Neredeydiniz"

Böcek: "Beş Yıldır Neredeydiniz"

12 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, AK Partili Menderes Türel'in seçime bir hafta kala yeni müjdeler açıklamasını "Beş yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıydın, şimdiye kadar neredeydiniz " diyerek cevaplandırdı.

Böcek:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, AK Partili Menderes Türel'in seçime bir hafta kala yeni müjdeler açıklamasını "Beş yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıydın, şimdiye kadar neredeydiniz " diyerek cevaplandırdı.

Muhittin Böcek, Korkuteli'nde seçime sayılı günler kala Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in müjde vaatlerini değerlendirdi. Halkın cep telefonlarına üç gündür bazı mesajların düştüğünü aktaran Muhittin Böcek, "Beş tona kadar su bedava, sabah 05.00-07.00, akşam 19.00-21.00 saatleri arası ulaşım bedava, köylünün fidesi, naylonu, cam sera ipi bedava gibi buna benzer ilaç, gübre de yüzde 20 indirim, 70 bin kişiye iş, bol keseden atıyor. Şimdiye kadar neden yapmadın. Bizim halka dönük projelerimizin ne kadar doğru olduğunu görüp, panikle bedava yapıyor. Vatandaşa verilen her desteğin arkasındayız." dedi.

Türel'e Cumhurbaşkanın 'kimin malını kime veriyorsun' sözünü hatırlatan Böcek, "Beş yıldır Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek değildi. Şimdi ye kadar aklınız neredeydi.Neden suyu bedava yapmadın, köylüye gübre de indirim yapmadın. " diye konuştu.

"Halkçı projeler"

Korkuteli'de hayvancılığın en önemli gelir kaynağı olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, "Korkuteli'de halk yem fabrikasını kuracağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara halk yemden destek olacağız. Bütün vatandaşımıza maliyetine destek olacağız. Projelerimiz halkçı projeler. Yerelden kalkınma modeliyle ilerleyeceğiz. Zor durumdaki vatandaşlarımıza belirli bir süre için, belediyenin imkanları dahilinde kira desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

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