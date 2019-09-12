Böcek, Cumhurbaşkanından 200 milyonluk borçlanma yetkisinin onayını aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın turizmde 16 milyon hedefinin olduğunu ama 2 milyon 426 bin nüfusa göre ödenek aldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirterek, "Bu konuyla geçmiş dönemle ilgili bir hesabımızın olmadığına ama bizim borçlanmayla ilgili sıkıntılarımızın olduğunu söyledim. Meclisten salt çoğunlukla geçirmiş olduğumuz 200 milyon borçlanmamızın onay verilmesi talimatını verdi."dedi.



Başkan Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Büyükşehir Belediye Başkanını ağırladığı toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanının davetinin ardından Antalya'nın öncelikli sorunlarını içeren bir dosya hazırladıklarını ifade eden Böcek, dosya ile borçlanma, mali yapı, şirketler, atama, kentsel dönüşüm, bakanlıklardan onay bekleyen arsalar, Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı projesi,katı atık tesisi ve Antalya'nın devam eden ve gelecekti projeleri ile ilgili bir bilgilendirme yaptığını kaydetti.



CHP'li belediye başkanları olarak Ankara'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yaptıkları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini dile getiren Böcek, toplantıda söz almak isteyenlere söz verildiğini söyledi.



" Whatsapp grubu kuruldu"



Başkanların hükümetten ve bakanlıktan öncelikli sorunları ve taleplerini söylediklerini aktaran Muhittin Böcek, " Ben de söz aldım, Antalya ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili konuşmalarımızı yaptık. Bu birliktelikten gerçekten son zamanlarda da bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük. CHP'li, AK Partili, MHP'li başkanları vardı. Bir Whatsapp grubu oluşturulması, bunun yanında üst kurula Cumhurbaşkanımızın kendi talimatları doğrultusunda Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen, Mansur Yavaş'ın da bu kurulda olmasını, ortak toplantılar yapılmasını, halkımızın taleplerini, geçmiş dönemdeki belediye mevzuatlarının yeniden değerlendirilmesi ve bazı taleplerin olmasından dolayı buna gerek duyuldu. Birlik beraberlik içinde çalışmaların olması gerektiğini söz alan belediye başkanlarımız iletti. Bakanlarımız, yerel yönetim kurulu oradaydı. Herkes notunu aldı. Cumhurbaşkanımız da notunu aldı."dedi.



"200 milyonluk borçlanma"



Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde söz aldığını hatırlatan Böcek, "Antalya'nın Türkiye'de nüfus yönünden 5'nci büyük il olduğunu söyledim. 2018 yılında 14 milyon turistin ziyaret ettiğini aktardım. Kültür ve Turizm Bakanımız da oradaydı. Bu yıl 16 milyon hedefimiz var. Ama bizim 2 milyon 426 bin nüfusa göre para aldığımızı söyledim. Bu konuyla geçmiş dönemle ilgili bir hesabımızın olmadığına ama bizim borçlanmayla ilgili sıkıntılarımızın olduğunu söyledim. Talimatını verdi ve salt çoğunlukla geçirmiş olduğumuz 200 milyon borçlanmamıza onay verilmesi talimatını verdi."dedi.



"Kiralar ödendi"



Kepezaltı Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanındaki kira yardımı ile yaşanan sorunu da aktardığını dile getiren Böcek, "'Bakanlığın desteği olması lazım' dedik. Hemen Cumhurbaşkanımız, ilgili bakana gereğinin yapılması talimatını verdi." dedi. Böcek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren konularda arsa tahsisi için taleplerini de ilettiklerini ve olumlu geri dönüş aldıklarını bildirdi.



"Konyaaltı'na hastane"



Böcek, Konyaaltı ilçesine talep ettiği 150 yataklı hastanenin yapılması içinde Cumhurbaşkanı tarafından ihale yapılma talimatını verdiğini kaydetti.



Toplantıdan bütün belediye başkanlarının memnun ayrıldığını ifade eden Böcek, bu toplantının ülke için, insanlık için önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Santral Mahallesi sakinlerinde 2 bin 817 hak sahibine kira bedellerinin ödendiğini aktaran Böcek," Bakanlık ile firma arasında yapılan bir kentsel dönüşüm. Ödenmesi gereken bir para vardı onunda ödenmesi yönünde talimat verildi." diye konuştu.



Eski dönemle ilgili bir sorunlarının olmadığını dile getiren Başkan Böcek, Doğu Garajı ve eski belediyenin yerindeki projeyi tamamlayacaklarını bildirdi.



"Ayak bastı parası"



Böcek, 'ayak bastı' parası konusunu Cumhurbaşkanı ile görüşebildiniz mi? Yönündeki soruya, " Gittiğiniz bütün ülkelerde şehir vergisi vardır. Oradaki vergi her ülkeye göre değişiyor. Antalya'da bu yıl turizmde 16 milyonu bulacağız. Turiste hizmet eden büyükşehir ve ilçe belediyeleridir. Bunu bir toplantıda söylemiştim. Yine sözümün arkasında duruyorum. Yaklaşık 1 ay önce Turizm Bakanlığı bir ajans oluşturdu. Onlarda toplanacak artık para. Antalya'da bir gecelememiz 700 bin. Gelen turistin yüzde 67'si Antalya'ya geliyor. Antalya ve ilçelerinde turizm yatırımları masrafları fazla. En azından arıtmalara Kültür ve Turizm Bakanımız yardımcı olacağını söyledi."dedi. - ANTALYA