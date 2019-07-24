Son Dakika Haberleri: Böcek ilacı kalıntısı tüp bebeğe engel
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Böcek ilacı kalıntısı tüp bebeğe engel

2 saat önce

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, ABD'de yapılan ve Jama Internal Medicine Today'de yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Böcek ilacı kalıntısı tüp bebeğe engel, System.String[]

Eğer tüp bebek denemeleriniz başarısızlıkla sonuçlanıyorsa bir de yediklerinizi gözden geçirin. Çünkü, pestisit (böcek ilacı) kalıntısının başarısız döllenmeye sebep olduğu ortaya çıktı.

"Tüp bebek tedavisi olan kadınlar arasında yapılan çalışmada günde iki porsiyondan fazla çilek ve biber yiyen kadınların çocuk sahibi olma oranı bir porsiyondan daha az yemek yiyen kadınlardan yüzde 26 daha az çıkmıştır.

Çalışma, üreme konusunda tıbbi yardım alan 325 kadına yedikleri diyetleri tanımlamalarını isteyen bir anketle yapıldı. Araştırmacılar, hangi kadınların hamile kalıp bebek sahibi olduklarını ve en fazla pestisit kalıntısı barındırma eğiliminde olan yiyecekleri belirlemek için de ABD Tarım Bakanlığı'ndan bir veri tabanı kullanarak bu kadınların yediklerini bildirdikleri meyve ve sebzeleri analiz ettiklerini belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan gönüllüler arasında 228 kadının bir bebeği vardı, ancak çocuk sahibi olma olasılığı, tarım ilacı artık oranı yüksek olan daha az meyve ve sebze yiyen kadınlar arasında daha büyüktü."

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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
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