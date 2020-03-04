Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor - Son Dakika

Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor

6 saat önce

Böcek ilaçlarının, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açtığı, bu fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığı bildirildi.

Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor, System.String[]

Böcek ilaçlarının, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açtığı, bu fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığı bildirildi.

Sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlanan, İngiltere'de Imperial College London'da görevli uzmanlar tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde bir grup yaban arısı, larva ve yavruyken az miktarda böcek nörotoksini imidaklopride maruz bırakıldı.

Farklı kolonilerden yaklaşık 100 arının öğrenme kabiliyetleri, yetişkin olduktan 3 ve 12 gün sonra test edilirken, beyinlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran kilit öneme sahip bölümün hacminin küçüldüğü bulgusu elde edildi.

Larvayken imidaklopride maruz kalan yaban arılarının öğrenme kabiliyetlerinin, kalmayanlarla kıyaslandığında önemli ölçüde bozulduğu gözlendi.

Araştırma ekibinden Dr Richard Gill, "Arı kolonileri, süper organizmalar gibi hareket ediyor. Yani koloniye herhangi bir zehir girdiğinde bunun koloni içindeki yavru arıların gelişiminde sorunlara neden olma potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı.

Gill, yavruyken böcek ilacıyla kirlenmiş gıdayla beslenen arıların beyninde görülen fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığını da vurguladı.

Bulgunun, gelecekte arı kolonilerinin başarısını tehdit edebilecek bir gelişme olduğuna işaret edildi.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Chelsea, Liverpool'u 2-0 yendi ve İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]