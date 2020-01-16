Böcek, kentsel dönüşüm projesi alanını inceledi - Son Dakika
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Böcek, kentsel dönüşüm projesi alanını inceledi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen dönem üç kez ihaleye çıkarılmasına rağmen katılım olmayan Kepez İlçesi'ndeki Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Böcek, kentsel dönüşüm projesi alanını inceledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen dönem üç kez ihaleye çıkarılmasına rağmen katılım olmayan Kepez İlçesi'ndeki Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında incelemelerde bulundu. Böcek, hem vatandaşın taleplerini karşılayacak hem de ihaleye katılım koşullarını oluşturacak şekilde projede revize yapacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte Kepez İlçesi Güneş Mahallesi'ni ziyaret ederek, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak Güneş Mahalle Muhtarı Mehmet Özgan'ı ziyaret eden Başkan Muhitttin Böcek, başarılar diledi. Böcek, ardından Muhtar Mehmet Özgan ile birlikte proje alanını gezerek, görüş alışverişinde bulundu.


Kira yardımı sürüyor


Geçen dönem 3 kez ihaleye çıkarılan ancak katılım olmayan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni konusunda uzman olan çalışma arkadaşları ile yerinde incelediğini ifade eden Başkan Böcek, "Gecekonduları yıkılan 207 hak sahibi vatandaşımız belediyeden kira yardımı almaya devam ediyor. Burada ihale yapılmadan önce de belediyemiz tarafından bir kazı çalışması yapılmış. Hak sahiplerine aileleri ile mutlu şekilde yaşayacakları dairelerini teslim etmek düşüncesiyle gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.


Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE'nin projeyle ilgili teknik çalışmasını sürdürdüğünü belirten Muhittin Böcek, "Hem vatandaşın taleplerini karşılayacak binaların yapılması hem de müteahhit katılım koşullarının oluşması için projede revize yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın haklarını koruyacağımızı, dertlere derman olacağımızı, varsa haksızlıkları düzelteceğimizi söyledik. Seçimlerde verdiğimiz sözleri hiçbir zaman unutmadık. Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de yapılması gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.


Böcek, proje revizyonu ve süreçlerinde hak sahipleri ile toplantılar yapacaklarını vurgulayarak, görüş ve taleplerini dinleyerek projeye son şekli vereceklerini ifade etti. Başkan Böcek, Kepez Polis Merkezi'ni de ziyaret ederek, görevli polislere kolay gelsin dileklerini iletti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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