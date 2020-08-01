'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin' - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmalarının yaratabileceği sorunlardan bahsetti. Uzman Dr. Astarcıoğlu, "Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Kurban Bayramı tatilinde, yaz ayları ile güzel havanın da etkisiyle, park ve bahçelerde vakit geçirmeye başlayan çocuklar sivrisinek, böcek, arı, kene ve bunlar gibi pek çok böcek türünün ısırmasına maruz kalıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, alerjisi olan çocuklar için böcek sokmalarının tatili adeta kabusa çevirebileceğini ifade etti. Astarcıoğlu, "Havaların ısınmasıyla beraber sivrisinek sokmaları aileleri çok rahatsız ediyor. Hele bir de çocukta alerji varsa o zaman kabusa dönebiliyor. Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.