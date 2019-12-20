Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2018 yılı Kasım ayında ekonomik nedenlerle yapımı durdurulan ASAT Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Böcek, yarım kalan ve yaklaşık 21 milyon liralık ek yatırıma ihtiyacı olan projeyi tekrar ihaleye çıkarak tamamlayacaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 24 milyon 750 bin liralık bedelle sözleşmesi yapılan Sedir Spor Kompleksi Projesi, yüzde 56'lık kısmı yapıldıktan sonra, önceki yönetim tarafından 14 Kasım 2018 tarihinde ekonomik nedenlerle yarım bırakılarak tasfiye edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Orman Bölge Müdürlüğü alanı içinde bulunan Sedir Spor Kompleksi Projesi'nde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile birlikte inşaatı gezen Muhittin Böcek, projenin son durumunu yerinde gözlemledi. Başkan Böcek, projede bugüne kadar geçen süreç ve gelinen son durumla ilgili ASAT yetkililerinden bilgi aldı.



"21 milyon liralık bir yatırıma daha ihtiyaç var"



Böcek, şu bilgileri verdi: "KDV dahil 24 milyon 750 bin liralık bedelle 30 Mayıs 2017 tarihinde sözleşmesi yapılan Sedir Spor Kompleksi Projesi'nin yarısı bitmiş durumda. 14 Kasım 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntısı nedeniyle inşaat durmuş ve proje müteahhitle karşılıklı olarak tasfiye edilmiş. Tamamlanan işler için yüklenici firmaya 2019 yılı da dahil olmak üzere 13 milyon 967 bin lira ödendi. Bunun 2 milyon 200 bin liralık ödemesini biz gerçekleştirdik. Tasfiyesi gerçekleşen proje için yükleniciye şu anda ödenmemiş borç bulunmamaktadır. Projenin tamamlanması ve faaliyete geçmesi için yaklaşık 21 milyon liralık bir yatırıma daha ihtiyaç var."



"Projeyi tamamlamayı hedefliyoruz"



Geçmişle bir hesaplaşma içinde olmadığını, Antalya'nın yararına olan projelere devam edeceğini hep dile getirdiğini vurgulayan Böcek, "Spora büyük önem veren bir belediye başkanı olarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere sporun gelişimine hep destek oldum. Antalya'nın yararına olduğunu düşündüğüm bu yarım kalmış projeyi de tamamlayacağız. Yaklaşık 21 milyon liralık ek yatırım öngörülen projenin tamamlanması için önümüzdeki aylarda tekrar ihaleye çıkacağız. Sedir Spor Kompleksi'ni 2020 yılı içinde projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden Antalyalılara ve sporcularımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Sedir Spor Kompleksi, 12 bin 580 metrekare parsel alanı üstünde, toplam 2 kat ve 15 bin 462 metrekare yarı açık ve kapalı alandan oluşuyor. Kompleks binasında 8 blok bulunuyor. Komplekste, basketbol ve voleybol sahaları, güreş salonları, 4 sporcu ve 2 halka açık antrenman ve fitness salonları, fuaye, antrenör, hakem, soyunma, toplantı odaları, ofis, kafeterya, mescit alanı, 7 konaklama odası, restoran, mutfak, 240 metrelik koşu pisti, çocuk oyun parkı, çocuk kulübü, açık fitness alanı, otopark bulunuyor. - ANTALYA