Böcek'te Şahin'e taziye ziyareti - Son Dakika

Böcek'te Şahin'e taziye ziyareti
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alanya'ya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı turizmciler ve STK temsilcileri ile toplantıda buluştu. Toplantıların ardından Böcek, Eniştesi Hüseyin Nural'ı kaybetmesinin ardından taziye ziyaretlerini Sugözü Mahallesi'ndeki evlerinde kabul eden Başkan Şahin'i ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - ANTALYA
Son Dakika Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir