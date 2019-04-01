Böcek'ten Birlik Mesajı
29 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek'in sosyal medyadan ilk mesajı, "Sevgili Antalya'm birlikte başardık, birlikte kazandık" oldu.
Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek
'in sosyal medyadan ilk mesajı, "Sevgili Antalya'm birlikte başardık, birlikte kazandık" oldu.
Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, ilk mesajını kendisini CHP
Antalya İl Başkanlığı önünde bekleyen kalabalığın fotoğrafıyla paylaştı. Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Antalya'm, birlikte başardık, birlikte kazandık. Bu güzel günde bir arada olalım, heyecanımızı birlikte yaşayalım. Baharı birlikte kucaklayalım." ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!