Son Dakika Haberleri: Böcek'ten Birlik Mesajı

Böcek'ten Birlik Mesajı

29 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek'in sosyal medyadan ilk mesajı, "Sevgili Antalya'm birlikte başardık, birlikte kazandık" oldu.

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Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek'in sosyal medyadan ilk mesajı, "Sevgili Antalya'm birlikte başardık, birlikte kazandık" oldu.

Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, ilk mesajını kendisini CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bekleyen kalabalığın fotoğrafıyla paylaştı. Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Antalya'm, birlikte başardık, birlikte kazandık. Bu güzel günde bir arada olalım, heyecanımızı birlikte yaşayalım. Baharı birlikte kucaklayalım." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:30 Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Antalya, Politika
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