Son Dakika Haberleri: Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar
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Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar

6 saat önce

BURDUR'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar, System.String[]

BURDUR'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde M.S.'nin, Isparta'da fırıncılık yapan A.G.'den aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları, Çeltikçi'ye getirdikten sonra eleyerek çuvallayıp, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.S., A.G. ve A.B.'yi nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide, makine kurup eledikleri unları başka çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağzını diktikleri esnada suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik baskül ele geçirildi.Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sanayi tipi 2 un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik basküle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Bağsaray, Çeltikçi, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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