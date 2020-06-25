Böceklerden ilk ipek hasadı yapıldı - Son Dakika

Böceklerden ilk ipek hasadı yapıldı

Harran Üniversitesinde ekilen dut fidanları ile ipek böcekleri ilk kozalarda meyvelerini verdi.

Harran Üniversitesinde ekilen dut fidanları ile ipek böcekleri ilk kozalarda meyvelerini verdi.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi


Kozabirlik tarafından gönderilen ipek böceği yumurtaları, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde deneme amacıyla beslenmeye başlamıştı. Yoğun uğraşı ve uygun şartların sağlanması sonucu 45 günlük süre içinde koza oluşumu gerçekleşti.


İpekböceği hasadına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, rektör yardımcıları Prof.Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak ve ilgili akademisyenler katıldı.


Şanlıurfa'nın geçmiş kültüründe var olan ipek böcekçiliğinin yeniden hayat bulmasına öncülük edeceğine inandıklarını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Deneme amaçlı yapılan ilk yetiştiricilikte başarı sağladık. İleride ipek böceğinden kozaya, kozadan ipliğe ve iplikten halıya dönüştürecek bir entegre sistemin kurulması, bu işteki katma değeri daha da arttıracak ve aynı zamanda istihdama katkı sağlamış olacaktır. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol sayesinde her yıl 10 bin dut ağacının ekimi sağlanacak olup, geniş çaplı bir ipek böceği yetiştiriciliği planlanmaktayız. Bu arada öğrencilerimizi de projede değerlendirerek burs alma imkanı sağlayacağız. Bu anlamda dut temininde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e, Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba'ya, Şanlıurfa Eczacılar Odasına ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


İleride ipek böcekçiliği ile ilgili AR-GE çalışmalarının da yapılması gerektiğine vurgu yapan Proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak, projenin aynı zamanda sosyal sorumluluk yönü olması açısından da oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Gelecek sezonda "Kozamı örüyorum, Bursumu alıyorum" projesinin hayata geçirilmesiyle, öğrencilerin sosyal sorumluluk yönlerini de geliştireceğine inandığını da belirtti. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Mehmet Sabri, Şanlıurfa, Harran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Böceklerden ilk ipek hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:25:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Böceklerden ilk ipek hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]