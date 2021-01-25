Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur"

Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok