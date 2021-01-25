Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur"
25.01.2021 14:13
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir.
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur"
Denizcilik, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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