Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil" - Son Dakika

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil"

25.01.2021 15:52

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil" -Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirten Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin...

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil"

-Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirten Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim.

-"Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir."

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil

Denizcilik, Nijerya, Türk, Gemi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: 'Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil' - Son Dakika


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