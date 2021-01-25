Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil" - Son Dakika

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil"
25.01.2021 15:52
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil" -Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirten Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin...
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil"
-Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirten Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim.
-"Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir."
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