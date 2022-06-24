Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması - Son Dakika
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Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması

24.06.2022 13:42

Slovakya'nın Kösice kentinin Ladmovce kasabasında gönüllüler, Bodrog Nehri'nde Bölgesel Kalkınma Organizasyonu tarafından düzenlenen temizlik çalışmasına katıldı.

Slovakya'nın Kösice kentinin Ladmovce kasabasında gönüllüler, Bodrog Nehri'nde Bölgesel Kalkınma Organizasyonu tarafından düzenlenen temizlik çalışmasına katıldı.

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22 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 22 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: AA

Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması - Son Dakika
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