Çift, Göcek'te kiraladıkları lüks teknede objektiflere takıldı. İkili, suya girecekleri sırada yan taraflarında olan tekneden kahvaltıya çağırılınca, arkadaşlarının yanına geçti.

Dostlarıyla sohbet eden oyuncu ve basketbolcu, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

Oyuncu, denizde sevgilisinin sırtına çıkıp, eğlenceli anlar yaşadı.