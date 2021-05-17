Bodrum'da aşka gelen Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile Bodrum'da görüntülendi. Çift, konakladıkları otelin plajında objektiflere takıldı. İkili, hem eğlendi hem de romantik anlar yaşadı.

Suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcının, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştığı görüldü. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. İkilinin şakalaştığı anlar objektiflere böyle yansıdı.Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.