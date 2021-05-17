Suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcının, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştığı görüldü. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. İkilinin şakalaştığı anlar objektiflere böyle yansıdı.Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.