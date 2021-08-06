Snob Magazin'in haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile şarkıcı eşi Kıvılcım Ural aşka geldi.
Son zamanlarda dikkat çeken paylaşımlarda bulunan şarkıcı Kıvılcım Ural'ın son paylaşımı yine gündem oldu.
AŞK ÖPÜCÜĞÜ
Bodrum'da tatil yapan çift, Gümüşlük sahilinde romantik anlar yaşadı. Ural, eşi Tangöze ile öpüştüğü anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kıvılcım Ural, paylaştığı aşk karelerine "Seviyor galiba" notunu düştü.
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