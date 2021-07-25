Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'la gittikleri mekanda darp edildiklerini söyledi. Instagram'dan açıklama yapan sunucu, "Dün gece evli çift arkadaşlarımızla ilk kez gittiğimiz Mücver isimli mekanda Yıldız Tilbe'nin 22.30'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto etti. Yine aynı mekanda gece saat 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan ve bir-iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödedik. Eşim de ödemeyi yaptıktan sonra bu milleti dolandırmak değil mi diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil ödenen hesaba edilen sitem söz konusu... Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" diye yazdı.

Daha sonra ödediği hesabı paylaşan Erken, "Bu da ödenen hesap. Artık buna bir dur denmeli" ifadelerini kullandı.