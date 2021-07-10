Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi
Eyüpoğlu, Nuri İyem
, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti. İlkokulda Münir Ceyhan
korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich'ten gitar dersleri aldı. İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye
'nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist
akınının durması ile şirketi küçülterek kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor. Atilla Özdemiroğlu
ona Modugno adını taktı.