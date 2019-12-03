CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, su ve gıda olmadan yaşam olmayacağına işaret ederek, "Bizler topraklarımızdan, suyumuzdan, halkımızdan, köylümüzden yana politikalar üreteceğiz." dedi.

Sarıbal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, enerji, su ve tarımsal üretimi elinde tutan toplumların dünyaya egemen olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Su kaynaklarının her geçen gün azaldığını vurgulayan Sarıbal, "Su olmadan, gıda olmadan yaşam olmaz. Bizler topraklarımızdan, suyumuzdan, halkımızdan, köylümüzden yana politikalar üreteceğiz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da turizmle özdeşleşen ilçelerinin aynı zamanda bir tarım kenti olduğuna işaret etti.

Bodrum'da geçmiş yıllarda tarımın daha fazla yapıldığını anlatan Aras, "Biz turizmi bilmezdik. Büyüklerimiz denizcilikle, süngercilikle, balıkçılıkla uğraşırdı. Turizmle birlikte insanlar tarımdan koptu. Oysa en gelişmiş ülkeler bile tarımdan kopmuyor. Teknolojilerini bile tarımsal kalkınma için kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.