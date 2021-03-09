Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nden kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kış mevsimi nedeniyle, kan stokunun azalmasına karşı yürüttüğü çalışmalara destek olmak için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen ve altı günü kapsayan kampanyada, taraftarların yanı sıra diğer vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Her gün farklı bir noktada bağışçıların ağırlandığı kampanyada, Türk Kızılay'ın tırının son durağı Bodrum Belediye Meydanı oldu.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, AA muhabirine, diğer taraftar derneklerini ve sivil toplum kuruluşlarını da kan bağışına destek olmaya beklediklerini söyledi.

Boylu, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Kan bağışına katılan dernek üyelerimize, Bodrumlu hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızın bu konuya duyarlı olmalarını rica ediyoruz." dedi.

Salgın sürecinde kan bağışı oranlarının azaldığına dikkati çeken Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi yetkilisi Neşe Acaroğlu ise şunları söyledi:

"Muğla'da en çok bağışı aldığımız ilçelerden biri olan Bodrum'da neredeyse yarı yarıya düştü. Ama kan ihtiyacı devam ediyor. Soğuk havalarında etkisiyle kan bağışı iyice düştü. Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer sivil toplum kurulularından da destek bekliyoruz."