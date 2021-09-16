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Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika

Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi

16.09.2021 17:51
Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi, System.String[]

Bodrum'a 2 yıl aradan sonra 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği ilçeye 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi.

Bodrum'a 2 yıl aradan sonra kruvaziyer gemisi geldi

SON ANDA YER DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Mısır'ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi.

Bodrum'a 2 yıl aradan sonra kruvaziyer gemisi geldi

ÇOĞUNLUĞU RUSLAR OLUŞTURUYOR

Çoğunluğunu Rusların oluşturduğu turistler, ilçe merkezindeki caddelerde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris'e gitmek için Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika
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