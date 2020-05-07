Bodrum'a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı - Son Dakika

Bodrum'a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı

MUĞLA - Bodrum'da seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından 3 günde ilçeye giren araç sayısı 28 bin 786 olduğu öğrenildi.

7 ilde kalkan ve içerinde Muğla'nın da bulunduğu seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte turizmin göz bebeği Bodrum'a giren araç sayısında 3 günde 28 bin 786 olduğu öğrenildi. Yüzde 25'lik bir artış gözlenirken İlçeden çıkış yapan araç sayısının ise 23 bin 355 olarak belirlendi. Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte Bodrum'dan memleketlerine gidenlerin de Bodrum'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Seyahat kısıtlamasının öncesinde Bodrum'a günlük giriş yapan araç sayısı 12 bini geçmişti, kısıtlama öncesinde 100 bin tatilci Bodrum'a giriş yapmıştı. Bodrum'da görülen ilk Korona virüs (Kovid - 19)) vakası ve vefatı ise İstanbul'dan gelen yazlıkçılardan olmuştu. Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte ilçeye giren araç sayısı 2 bine kadar düştü, yazlıkçı sayısı ise sıfıra düşmüştü. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısında yüzde 25 artış göstererek günde ortalama 10 bin araç giriş yaptığı öğrenildi.

Ateşler ölçülüyor adresler alınıyor

Bodrum'a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcularının ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyorlar. Günde 2 kez evlere ziyarete giden güvenlik güçleri yazlıkçıların karantinayı evlerinde geçirip geçirmediğini kontrol ediyor. Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. 6 bin arakamı aynı zamanda Bodrum'a lojistik destek veren firmaların araçları, Muğla'nın diğer ilçelerinden gelen araçlar. Günü birlik gelip gidenler. Bodrum'da konaklayan vatandaşlar değil günü birlik gelip gidenler. Ama buda bir gerçek yüzde 25 bir artış var ilçe girişinde. Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlarda var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum'a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum'da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum'a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerekten korkulan olur.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise giren araç sayısının ortalama 6 bin olduğunu ifade ederek "Giren araç sayısıyla çıkana araç sayısını hesapladığımızda ortalama 6 bin araç Bodrum'a girdiği ortaya çıkıyor. 16 Mart'tan sonra okullar kapanınca Bodrum'a gelmeyin çünkü salık imkanlarım kısıtlı diye söylemiştim. Bu söylemimiz karşılık buldu ve gelen sayısını belli bir oranda tutmuştuk. Bu dönemde Bodrum'un nüfusu arttı ama salgın hastalık bu dönemde ilçemize yayılamadı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçükte olsa bir haraketlilik yaşandığı gözlendi. Bu hareketlilik Bodrum'a giren araç sayısı dışardan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil, Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. 6 bin arakamı aynı zamanda Bodrum'a lojistik destek veren firmaların araçları, Muğla'nın diğer ilçelerinden gelen araçlar. Günü birlik gelip gidenler. Bodrum'da konaklayan vatandaşlar değil günü birlik gelip gidenler. Ama buda bir gerçek yüzde 25 bir artış var ilçe girişinde. Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlarda var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum'a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum'da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum'a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerekten korkulan olur.