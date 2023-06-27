Bodrum'a 4,5 Günde 100 Bin Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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Bodrum'a 4,5 Günde 100 Bin Araç Giriş Yaptı

27.06.2023 12:59

Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin akını devam ediyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe girişinde geniş güvenlik önlemleri alarak narkotik ve bomba arama köpeği ile araçları didik didik arıyor. 4,5 gün içerisinde 100 bin araç giriş yaptığı bildirilen Bodrum'da zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Jandarma ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için özellikle kavşaklarda büyük çaba sarf ediyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 4,5 günde 100 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. İlçe girişinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, narkotik ve bomba arama köpeği 'Efor' ile araçları didik diki arıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'na 1 gün kala tatilciler gelmeye devam ediyor. İlçede yoğunluk her geçen gün artarken, güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın resmi ve sivil ekipleri, ilçe girişindeki Güvercinlik Uygulama Noktası'nda araç aramalarını sıklaştırdı. Narkotik ve bomba köpeği Efor'un da kullanıldığı aramalarda, araçlar didik didik aranıyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre kente 4,5 gün içerisinde 100 bin araç giriş yaptı. Yoğun araç girişinin olduğu kentte zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Jandarma ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için özellikle kavşaklarda büyük çaba sarf ediyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'a 4,5 Günde 100 Bin Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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