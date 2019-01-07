Bodrum'a 4 Yıl Sonra Kar Yağdı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 yıl sonra kar yağdı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine 4 yıl sonra kar yağdı.
Meteoroloji verilerine göre, ilçede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle Etrim Mahallesi'ndeki 538 metre rakımlı Etrim Kalesi Dağı'na kar yağdı.
İlçede 4 yıl aradan sonra yağan karı görmek isteyen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, karda bol bol fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:05 Kaynak: AA
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