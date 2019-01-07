Son Dakika Haberleri: Bodrum'a 4 Yıl Sonra Kar Yağdı

Bodrum'a 4 Yıl Sonra Kar Yağdı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 yıl sonra kar yağdı.

Bodrum'a 4 Yıl Sonra Kar Yağdı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 yıl sonra kar yağdı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle Etrim Mahallesi'ndeki 538 metre rakımlı Etrim Kalesi Dağı'na kar yağdı.

İlçede 4 yıl aradan sonra yağan karı görmek isteyen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, karda bol bol fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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