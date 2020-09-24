Bodrum'a büyük göç devam ediyor - Son Dakika

Bodrum'a büyük göç devam ediyor

Bodrum'a büyük göç devam ediyor Başkan Aras, Bodrum'a gelecek olanların nüfus kayıtlarını aldırmasını istedi İstanbul başta olmak üzere birçok Büyükşehir'de yaşanan su sıkıntısından ve Korona virüs (Kovid-19) pandemisinden Bodrum'a binlerce tatilcinin göç etmesine Bodrum Belediye Başkanı...

Bodrum'a büyük göç devam ediyor

Başkan Aras, Bodrum'a gelecek olanların nüfus kayıtlarını aldırmasını istedi

MUĞLA - İstanbul başta olmak üzere birçok Büyükşehir'de yaşanan su sıkıntısından ve Korona virüs (Kovid-19) pandemisinden Bodrum'a binlerce tatilcinin göç etmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu ama nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını istedi. 176 bin 500 resmi nüfusun 400 bine çıkması bazı sıkıntılara neden olabileceğini ifade eden Aras "176 bin 500 kişilik nüfusla 400 bin kişiye hizmet ediyoruz. Devletten gelecek payın artması için buraya gelen, yada gelmek için hazırlık yapan vatandaşlarımızın nüfuslarını da Bodrum'a aldırsınlar" dedi.

İlkbahar ayından berri büyük bir göç alarak nüfusunu 2'ye katlayan Bodrum'a 2'inci konutu olan vatandaşlar büyükşehirlerden göç etmeye devam ediyor. 176 bin 500 resmi nüfusu olan ilçede nüfus 2 katına çıkarak 400 bin oldu. Pandemiden kaçıp Bodrum'un doğa içindeki temiz havasına gelen vatandaşların nüfusunu Bodrum'a aldırmasını isteyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum'a gelecek olan herkese kapımız açıktır. Yeter nüfuslarını buraya aldırsınlar" dedi. Nüfusa göre devletten gelen bütçenin yetersiz olduğu için "Bodrum'a gelenlerin nüfusunu Bodrum'a aldırsınlar" cümlesini kullanan Aras "Altyapı, yol, trafiğimiz 176 bin 500 nüfusa göre bütçe veriliyor. Bu bütçe ile 400 bin nüfusa hizmet edeceğiz. Buda altyapı, üstyapı, su ve trafik problemi oluşturacak. Bodrum'a gelecek tüm vatandaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açık ama lütfen nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Aras " Nüfus artışı ve ihtiyaçların önlenemez yükselişi Bodrum'daki suyun yetersizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bununla ilgili çok ciddi yatırımlar yapılmalı ve gelecek planları hazırlanmalı, Bodrum'un nüfusunun artmamasını her mecrada söylüyorum. Bodrum'un kaynakları Bodrum'un çok fazla bir nüfusu kaldıracak potansiyelde değildir" dedi.

Aras Bodrum'dan gelmek isteyenlerin nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını söyleyerek "Bodrum'da 144 bin civarında konut var. Bunun yaklaşık 60 bine yakını buranın yaşayan insanlarına ait. Diğer 80 bine yakını ise 2'inci konutu olan vatandaşlarımızındır. 2'inci komutlarda yaşayan insanlar Bodrum'a nüfuslarını almamış insanlardır ve kışında artık yaşıyorlar Bodrum'da. Eskiden sadece yaz tatillerinde 2 veya 3 ay gelirlerdi, şimdi en az 6 ay yaşıyor bu insanlar. Onların ihtiyaçları var katı atık, yol, trafik, su, kanalizasyon ihtiyaçları baş gösterdi artık. Bizde 176 bin 500 resmi nüfusla 400 bin nüfusa hizmet ederken şunu söylüyoruz "Bodrum'u seviyorsan ve 6 aydan fazla bura da yaşıyorsan nüfusunu aldır" bizde o zaman planımızı programımızı ona göre yapalım, 400 bin nüfusa göre yapalım ve devletten alacağımız payda ona göre gelsin. İller bankası payları nüfusa göre verilir birde orda üretilen vergiye ve KDV göre verilir paylar" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a büyük göç devam ediyor

Ahmet Aras, İstanbul, Bodrum, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'a büyük göç devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı         
21:21
2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada 2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada         
20:31
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
09:13
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 21:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'a büyük göç devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei