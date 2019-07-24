Son Dakika Haberleri: Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.

Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.
İlçeye geldiğinde bir süre açıkta bekleyen Malta bayraklı yat, daha sonra Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Akaryakıt taşıyan 8 tankerle ikmal yapılmaya başlanan 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.
Yunan asıllı bir armatöre ait yata yapılan yakıt ikmalinin akşam saatlerinde tamamlanacağı öğrenildi.
Yatın, ikmalin ardından Yunanistan'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.
Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan lüks yat "Dream"in, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek bir süre önce yeniden denize indirildiği belirtilmişti.
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı EPDK'dan katkılı akaryakıt düzenlemesi İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]