Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:59 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.
İlçeye geldiğinde bir süre açıkta bekleyen Malta
bayraklı yat, daha sonra Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Akaryakıt taşıyan 8 tankerle ikmal yapılmaya başlanan 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.
Yunan asıllı bir armatöre ait yata yapılan yakıt ikmalinin akşam saatlerinde tamamlanacağı öğrenildi.
Yatın, ikmalin ardından Yunanistan
'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılması bekleniyor. Türkiye
tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan lüks yat "Dream"in, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek bir süre önce yeniden denize indirildiği belirtilmişti.
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