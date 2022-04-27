Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi - Son Dakika
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Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi

27.04.2022 16:30

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sezonun 2'nci kruvaziyeri, 237 turist getirdiİzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket eden 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sezonun 2'nci kruvaziyeri, 237 turist getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket eden 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine geldi. Bahama bayraklı kruvaziyer, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan Seabourn Encore'dan inen turistler, ilçenin tarihi yerlerini gezip, alışveriş yaptı. Kruvaziyer, bu gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.


Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi
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Kruvaziyer, Bodrum, turist, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi - Son Dakika


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