BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ - Son Dakika
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BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ

27.04.2022 23:10

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyeri 'Seabourn Encore' 237 turist getirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyeri 'Seabourn Encore' 237 turist getirdi.

Bodrum'a sezonun ikinci yolcu gemisi geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket ederek sabah saatlerinde Seabourn Encore Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine yanaştı. Bahama bayraklı Seabourn Encore, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan yolcu gemisi Seabourn Encore'dan inen turistlerde bazıları ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken bazıları da sahilde kafeterya ve restoranlarda oturup, çarşıda gezerek bol bol alışveriş yaptı. Seabourn Encore, bu gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ
BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ
BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ
BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ - Son Dakika


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