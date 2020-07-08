- Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı - Son Dakika

Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı

Türkiye'de ilk kez su altından kıyı denetimi Bodrum'da başladı

MUĞLA - Bodrum'da kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla harekete geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi'ni de yanına alarak 'Denizden Bakış' projesini başlattı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi işbirliğinde kurulan 'Doğa Takımı', Bodrum kıyılarını havadan, karadan, denizden ve su altından mercek altına aldı.

Bodrum'daki kıyı tahribatının önüne geçmek, sahillerdeki ihlalleri ve doğal kıyı çizgisine yapılan müdahaleleri erken tespit edip engellemek amacıyla Doğa Takımı kuruldu. Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile kurulan Doğa Takımı, Denizden Bakış projesine Güvercinlik'ten start verdi. Proje kapsamında su altından yapılan denetimlerle, Türkiye'de bir ilk de böylece hayata geçirilmiş oldu.

Bodrum sahillerinde su altı ve su üstü ihlalleri tespit etmek amacıyla kurulan ekipte Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevli personel bulunuyor. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve dalgıçların da hazır bulunduğu ekip, denizden drone havalandırarak görüntüleme yapıyor. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve video görüntüsünü çekerek kayıt altına alıyor. Ekip daha sonra karaya çıkarak, plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzemeler varsa bunlardan analiz için örnek topluyor.

Güvercinlik Koyu'ndan başlayan Denizden Bakış uygulaması, geçtiğimiz hafta sonu Gündoğan ve Yalıkavak arasındaki kıyı şeridinde devam etti. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm kıyılarda yapılacak olan denetimlerin ardından, kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Rapor doğrultusunda kıyılarda tespit edilen olumsuzluklar hakkında işlem başlatılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile diğer Bakanlıkların yetki ve sorumluluklarını içeren konular hakkında ise bilgi paylaşımında bulunulacak.

Aras; "Tahribatı, içimiz acıyarak görüyoruz"

Kıyıların denetimi ile ilgili başlatılan çalışmanın Bodrum'u doğasını ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çalışma sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını ve Belediyenin sorumluluk alanında kalan bölgelerde de gerekli işlemlerin başlatılacağını kaydetti. Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Aras, "Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen, inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 km uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz. Yok olan posidonia çayırlarını, su altında yok olan doğal yaşamı, işgal edilen Akdeniz foklarının üreme alanlarını, doğa tahribatlarını içimiz acıyarak görüyoruz. Doğaya yapılan bu tür müdahalelere izin vermeyeceğiz. Bodrum, ekosistemi ile florası ile deniz canlılarıyla Türkiye'nin en değerli yeridir. Herkes buna saygı duymak ve Bodrum'u korumak zorunda.Duymayanlar için gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Yılmaz; "Denizden karaya baktığımızda gerçekle yüzleşeceğiz"

Denizden Bakış projesi ile ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespit çalışmalarında çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını belirterek, "Genelde karadan baktığımız zaman uçsuz bucaksız pırıl pırıl deniz manzarası ile karşılaşıyoruz. O yüzden Bodrum gibi turizmin göz bebeği bir yerde denizde çok fazla ihlallerin olabileceğini aklımıza getiremiyoruz. Oysa ki, denizden karaya bakmayı becerirsek doğal kıyılarımızı, koylarımızı ne hale getirdiğimizi, mevcut yasaları ne derece ihlal ettiğimizi çok daha açık bir şekilde görebileceğiz. Bu nedenle, Bodrum Belediyesi'nin başlattığı Denizden Bakış adlı kontrol ve tespit çalışmaları bizi gerçeklerle yüzleştirecek. Umarın hukuki açıdan yetkili olan tüm mercilerde bu bilgi ve belge ışında gereğini yerine getirir" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çalışmalar bu hafta sonu Yalıkavak- Turgutreis arasında devam edecek.

(EA-MU-OD-Y)